 

США гарантировали больше поддержки Грузии на фоне украинского кризиса

23.02.2022, 17:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что на фоне украинского кризиса Америка «как никогда раньше будет рядом с народом Грузии и поддержит ее суверенитет и территориальную целостность», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В специальном обращении она подчеркнула готовность совместно трудиться с Грузией «над будущим, которого заслуживают грузины, – стабильным, безопасным».

По ее словам, Грузия будет «полностью интегрирована в евроатлантическую семью».

Келли Дегнан отметила, что грузины, как и украинцы, выбрали евроатлантический путь.

«США твердо поддерживают грузинский народ и его евроатлантические устремления», – сказала посол.

В этом плане дипломат пообещала правительству Грузии «тесное сотрудничество», чтобы добиться «процветания Грузии».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Мужчину убили во время магического ритуала в Астрахани

08.10 / В Германии начался судебный процесс над 100-летним экс-охранником концлагеря, служившим в СС

13.02 / Мнения: Куда РФ спрятала 100 тыс. солдат на границе с Украиной

30.05 / Составлен список напитков, которые лучше не употреблять натощак

18.11 / Эрдоган заявил о необходимости свести к минимуму разногласия между Турцией и Израилем

06.08 / Аэромобильный госпиталь МЧС РФ прибыл в Бейрут

22.02 / Путин поручил войскам РФ обеспечить мир в ДНР и ЛНР

25.07 / 25 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

20.02 / Данилов о санкциях против Медведчука и еще семи человек: Достаточно доказательств того, что это террористическая группировка

24.05 / Белый дом заявил о неготовности считать посадку рейса Ryanair в Минске угоном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика