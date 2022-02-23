США гарантировали больше поддержки Грузии на фоне украинского кризиса

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что на фоне украинского кризиса Америка «как никогда раньше будет рядом с народом Грузии и поддержит ее суверенитет и территориальную целостность», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В специальном обращении она подчеркнула готовность совместно трудиться с Грузией «над будущим, которого заслуживают грузины, – стабильным, безопасным».

По ее словам, Грузия будет «полностью интегрирована в евроатлантическую семью».

Келли Дегнан отметила, что грузины, как и украинцы, выбрали евроатлантический путь.

«США твердо поддерживают грузинский народ и его евроатлантические устремления», – сказала посол.

В этом плане дипломат пообещала правительству Грузии «тесное сотрудничество», чтобы добиться «процветания Грузии».