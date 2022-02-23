 

Глава минобороны Великобритании: Лондон всегда может «дать под зад» Москве

23.02.2022, 17:47, Новости дня
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Министр обороны Бен Уоллес сравнил российского президента Владимира Путина с царем Николаем I во время Крымской войны, он пообещал, что в Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости.

«Царь Николай I совершил ту же ошибку, что и Путин… у него не было ни друзей, ни союзников», – сказал Бен Уоллес во время беседы с военнослужащими в здании Конной гвардии в Вестминстере, информирует «Коммерсант».

Министр заявил, что «шотландские гвардейцы дали под зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму, мы всегда можем повторить».

Уоллес заявил, что Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости, информирует ТАСС со ссылкой на агентство РА.

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.

В МИД России поясняли, что РФ пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые РФ признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



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