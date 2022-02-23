Пушилин сказал, как будет решаться вопрос границ ДНР и ЛНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вопрос границ ДНР и ЛНР в рамках Луганской и Донецкой областей может завершиться самостоятельно, возможно, мирно.

«Вопрос выхода на границы Донецкой, Луганской народных республик может в этот период просто решиться самостоятельно, а каким способом? Нам хотелось бы, чтобы мирным», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее Совфед разрешил использование армии РФ за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе, сенаторы исходят из того, что это будут миротворческие силы. Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

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