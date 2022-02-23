 

Что произошло за ночь 23 февраля

23.02.2022, 17:35, Разное
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Коротко.

  • Власти США, Канады, Японии и Австралии ввели санкции против РФ из-за признания президентом Владимиром Путиным «ЛДНР». Ранее об ограничениях объявили Великобритания и ЕС. В «черный список» США попали ВЭБ, Промсвязьбанк, а также 42 их «дочки», среди которых — ПФК ЦСКА. Ограничения также коснутся суверенного долга РФ, элит и их семей. Канада запретила своим гражданам и компаниям вести какие-либо финансовые операции с «ЛДНР» и покупать суверенный долг России. Ограничения коснутся депутатов, которые поддержали признание.

  • США могут ввести санкции против Сбербанка и ВТБ, если РФ «продолжит вторжение» в Украину, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. Эти банки не попали в первый пакет американских санкций. По данным источников издания, в случае «вторжения» ни одно финансовое учреждение в РФ не будет в безопасности.

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая намечалась на четверг, 24 февраля. Блинкен заявил, что эти переговоры «теперь не имеют смысла». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новой встречи президентов США и РФ Байдена с Путиным пока не планируется.

  • Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации объявил о старте программы «экономического патриотизма». По его словам, это означает уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок, а также снижение НДС (налога на добавленную стоимость) на бензин и дизель. Зеленский также объявил призыв резервистов на фоне ввода армии РФ в «ЛДНР».

  • Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен рисками дальнейшей эскалации в Украине, и подчеркнул, войска РФ в «ЛДНР» не могут считаться миротворцами. «Я обеспокоен искажением концепции миротворчества <…>. Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без согласия последней, то они не являются независимыми миротворцами, они вообще не являются миротворцами», — сказал он.

    • Источник: Новая газета



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