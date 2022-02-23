Запишите и проработайте пугающие образы: как избавиться от повторяющихся кошмаров и дурных снов

Кошмары возникают у людей в любом возрасте, они нарушают сон и очень беспокоят. Иногда даже само его ожидание может повлечь психологические проблемы и нарушить сон. К счастью, ночные кошмары относительно легко поддаются лечению. Человек может избавиться от них самостоятельно, если выполнит несколько последовательных шагов.

Главное – понять, что это всего лишь сон

Полезно начать с понимания того, что кошмары — это просто сны: образы и истории, созданные вашим подсознанием. Они могут отражать определенную эмоциональную тему и проявляться в виде компиляции образов и символов, которые могут иметь или не иметь конкретное значение. Чтобы осознать и «прочитать» содержание любого сна, сразу после пробуждения проговорите его или запишите. Когда образы трансформируются в язык, смысл может раскрыться сам по себе.

Еще один способ понять содержание сновидения — найти эмоциональные закономерности. Что вы чувствуете во сне? Это повторяющийся кошмар, вас преследуют, загоняют в ловушку или вы выходите из-под контроля? Даже если образы разные, есть ли общая тема? Расскажите или напишите о своих снах, чтобы определить их направленность. Это помогает переместить контент в рациональную систему, чтобы вы могли думать о нем более объективно.

Задумайтесь о содержании

Подумайте, о чем ваши сны. Связано ли это с нерешенной проблемой из вашего прошлого или со страхом перед будущим? Есть ли основная проблема, о которой вы, возможно, захотите поговорить или над которой поработаете во время бодрствования? Если это хронический повторяющийся кошмар, это может быть призывом к более глубокой работе с терапевтом.

Исключите плохие привычки перед сном, такие как просмотр фильма ужасов, употребление слишком большого количества алкоголя или кофеина. Пройдите обследование у врачей, чтобы исключить апноэ или что-то еще, что естественным образом нарушает ваш сон. Затем напишите о повторяющемся кошмаре и определите эмоциональную тему или критическую проблему, которую вы хотите изменить. Какова основная проблема сна? Определившись с этим, переходите к другому шагу.

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Станьте режиссером своих снов

Попробуйте создать другой образ и «перескриптовать» кошмарный фильм, который воспроизводится в вашем уме. Начните с подхода к пугающему вас контенту, а затем измените его. Например, как только вас преследуют, развернитесь и боритесь со страхом. Может быть, вы обнаружите, что за вами гонится безобидный милый кролик. В жизни люди тоже часто боятся неизведанного, а на деле оно оказывается вовсе не опасным.

Измените пугающие или угрожающие образы на что-то возмутительное, смешное. Например, в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» один из профессоров боялся полнолуния, так как он мог превратиться в оборотня. Он использовал заклинание и превратил луну в воздушный шар, а затем смотрел, как она улетает. Попробуйте и вы переписать свои страшные картинки во что-то другое.пусть опасный монстр станет цыпленком или бабочкой, а пропасть под ногами – бассейном с цветными шариками.

Отработайте новые образы

Этот шаг вы должны практиковать, пока еще не спите. Поначалу это может быть сложно, так как приходится сталкиваться с чем-то очень расстраивающим. вы будете вспоминать неприятные моменты из жизни и заменять их. Но по мере практики вы привыкнете к новым образам. Это должно помочь вам почувствовать силу и контроль. Главное – не отступайте и продолжайте прорабатывать страшные сны.

Не волнуйтесь, если кошмар все еще появляется ночью, продолжайте практиковать новые образы в течение дня, пока не почувствуете облегчение. Дайте себе время, это может занять несколько недель практики. Зато потом кошмары просто прекратятся, и вы снова сможете спать в свое удовольствие.