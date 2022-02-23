 

Страна имени Ленина – Избранные фейки из обращения Путина к гражданам России

23.02.2022, 17:32, Разное
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Oбращение Владимира Путина к россиянам по поводу признания так называемых ДНР и ЛНР, как ни странно, почти не касалось двух самопровозглашенных «республик» и ситуации, сложившейся на Донбассе. Вместо этого президент в своей речи пытался отстаивать единственный тезис — о несостоятельности украинского государства. А для этого ему понадобились многочисленные фейки. Вот самые яркие из них.

Украинское государство создал Ленин

«Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом — за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал. <…> В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать „Украина имени Владимира Ильича Ленина”. Он ее автор и архитектор».

Это не новая для Путина идея, он высказывал ее еще на большой пресс-конференции в декабре 2021 года, и тогда уже все обратили внимание на некоторую причудливость этой исторической концепции. В действительности к созданию украинского государства Ленин и большевики прямого отношения не имели.

Впервые Украинскую республику провозгласила в июне 1917 года Центральная рада в Киеве — как автономию в составе России. В ноябре того же года, уже после большевистского переворота в России, была провозглашена Украинская Народная Республика. Формально она находилась в федеративных отношениях с Россией, но большевики ее не контролировали и большевистское правительство в Петрограде она не признавала. С появившимися несколько позже большевистскими Советами, претендовавшими на роль центра власти, республика была в конфликтных отношениях. В январе следующего года Украина была оккупирована Германией, Верховную раду разогнали. После поражения Германии в Первой мировой войне УНР была восстановлена, ее центральный орган — Директорию — возглавил сначала Владимир Винниченко, а затем Симон Петлюра. Тогда же в Москве было создано большевистское временное рабоче-крестьянское правительство Украины; его формирования начали наступление и захватили значительную часть Украины. Позже войска УНР, воспользовавшись наступлением белогвардейских Вооруженных сил юга России под командованием Антона Деникина, захватили Киев, но были выбиты оттуда белогвардейцами, не признававшими идею украинской государственности. В результате Украину полностью захватили большевики.

Таким образом, «Украина имени Ленина» появилась в результате вооруженного захвата власти ставленниками московского большевистского правительства, причем украинское государство на тот момент уже существовало. Разумеется, она просуществовала намного дольше, чем уничтоженная ей УНР, но провозглашение независимости в 1991 году стало и восстановлением преемственности с разрушенным большевиками государством.

Россия взяла на себя долги Украины

«К концу 1991 года долговые обязательства СССР перед иностранными государствами и международными фондами составляли порядка 100 миллиардов долларов. И первоначально предполагалось, что эти кредиты будут возвращаться всеми республиками бывшего СССР солидарно, пропорционально их экономическому потенциалу. Однако Россия взяла на себя погашение всего советского долга и полностью по нему рассчиталась. <…> Взамен новые независимые государства должны были отказаться от своей части советских зарубежных активов, и соответствующие соглашения в декабре 1994 года были достигнуты с Украиной. Однако Киев эти соглашения не ратифицировал и позднее просто отказался исполнять, выдвигая претензии на алмазный фонд, золотой запас, а также имущество и другие активы бывшего СССР за рубежом».

Россия действительно полностью рассчиталась с внешним долгом бывшего СССР, изменив первоначальные договоренности, согласно которым на ее долю приходилось 61,34% общего долга, а на долю Украины — 16,37%. Со всеми странами бывшего СССР Россия заключила договоры, по которым эти страны отказывались от долей в золотовалютном запасе и зарубежных активах СССР. Такой договор подписали и с Украиной, но ратифицировать его она не стала, так как Россия не сообщила ей о реальных размерах активов, от которых она должна была отказаться. Есть основания предполагать, что активы многократно превышают пассивы и соглашение выгодно только России.

Тем не менее Россия, действуя в одностороннем порядке, выплатила советский внешний долг, фактически выполняя не вступившее в силу соглашение, фактические условия которого до сих пор скрывает от партнера. Во многих странах Россия де-факто управляет собственностью бывшего СССР, но де-юре она ей не принадлежит.

Российско-украинские связи развивались, пока их не нарушил Майдан

«И все же, несмотря на известные проблемы, Россия всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и, повторю, с уважением к ее интересам, наши связи в самых разных областях развивались. Так, в 2011 году двусторонний торговый оборот превысил 50 миллиардов долларов. Замечу, что объем торговли Украины со всеми странами Евросоюза в 2019 году, то есть еще до пандемии, уступал этому показателю».

Для подтверждения этого тезиса Путин манипулирует цифрами. В действительности торговый оборот между двумя странами в 2011 году достиг максимума, после чего стал уменьшаться (при «пророссийской» администрации Виктора Януковича и правительстве Николая Азарова); экономика Украины постепенно переориентировалась на партнерство с Евросоюзом. По данным Укрстата, в 2013 году импорт из стран ЕС сравнялся с импортом из всех стран СНГ вместе взятых. Экспорт в страны ЕС существенно превосходит экспорт в страны СНГ с 2014 года.

Украинские националисты массово участвовали в северокавказских террористических бандах

«Неудивительно, что украинское общество столкнулось с ростом крайнего национализма, который быстро приобрёл форму агрессивной русофобии и неонацизма. Отсюда и участие украинских националистов и неонацистов в бандах террористов на Северном Кавказе».

В книге генерала Геннадия Трошева «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала» численность украинцев, воевавших на стороне чеченских сепаратистов во время первой войны 1994–1996 годов, оценивается в 300 человек. Но эта оценка может быть сильно завышенной. По информации журнала Soldier of Fortune, их было около 100. Один из лидеров чеченских боевиков Мовлади Удугов заявлял, что в Чечне воевали всего семь украинцев; одного из них — известного радикального националиста Александра Музыченко, он же Сашко Билый, служившего в личной охране Джохара Дудаева, — наградили ичкерийским орденом.

Во время второй чеченской войны 1999–2009 годов генерал Валерий Манилов заявлял о готовящейся серии терактов с участием украинских боевиков. Тогдашний глава СБУ Леонид Деркач назвал это сообщение не соответствующим действительности, и его слова тогда подтвердила пресс-служба Минобороны России.

В 2014 году в России арестовали и судили за участие в чеченской войне на стороне Ичкерии граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха; есть основания полагать, что обвинения были ложными и оба они в Чечне во время войны не были. По сообщению адвоката Клыха Марины Дубровиной, следователи пытались выбить показания против тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, хотя его биография известна и в Чечне в то время он находиться не мог. Клыха и Карпюка освободили только в 2019 году в ходе обмена пленными.

Так или иначе, украинцы в отрядах чеченских боевиков действительно были, но это были лишь отдельные искатели приключений, как тот же Карпюк, который действительно воевал, но не в Чечне, а в Приднестровье на стороне пророссийской ПМР, а потом в Абхазии на стороне Грузии.

Прозападная ориентация нужна Украине, чтобы сохранить деньги олигархов

«Весь смысл так называемого прозападного цивилизационного выбора украинской олигархической власти заключался и заключается не в том, чтобы создать лучшие условия для благополучия народа, а в том, чтобы, подобострастно оказывая услуги геополитическим соперникам России, сохранить миллиарды долларов, украденные у украинцев и спрятанные олигархами на счетах в западных банках».
Этот тезис даже как-то странно обсуждать всерьез. Достаточно лишь напомнить, что российские олигархи с их счетами долгое время прекрасно чувствовали себя в странах Запада и никакой «прозападной ориентации» никто от России не требовал. И только после 2014 года против них начали вводить санкции из-за российской агрессии против Украины.

Украинское государство насквозь пропитано коррупцией

«Коррупция, которая, без сомнения, является вызовом и проблемой для многих стран, в том числе и для России, на Украине приобрела какой-то уже особый характер. Она буквально пропитала, разъела украинскую государственность, всю систему, все ветви власти»

Коррупция — безусловно, болезненная проблема для Украины, как и для многих постсоветских стран. Но вот в какой из этих стран она приобрела «особый характер», это вопрос по меньшей мере спорный. С 1995 года Transparency International составляет Индекс восприятия коррупции. Среди стран в высоким уровнем коррупции постоянно оказываются и Украина, и Россия, но в большинстве случаев Украина в этом списке находится все же несколько выше. Так, в 2021 году Украина разделила 122–123 места (с Эсватини), а Россия — 136–139 (с Мали, Либерией и Анголой). За год до этого Украина делила 117–122 места, Россия — 129–133. Еще годом раньше Украина на 126–129 местах, Россия — на 137–145.

В Украине катастрофический рост энергетических тарифов

«С 2014 года тарифы на водоснабжение выросли почти на треть, на электроэнергию — в разы, на газ для домохозяйств — в десятки раз. У многих людей просто нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги, им приходится буквально выживать».

Разумеется, тарифы сильно выросли; Украина избавляется от наследия социалистической экономики, при которой энергия доставалась населению чуть ли не бесплатно, что приводило к ее бесконтрольному расходу. Но говоря о росте цен, Путин умалчивает о росте зарплат. А сравнительные графики уровней тарифов и размеров средней зарплаты, опубликованные украинским изданием «Слово i дiло,» весьма красноречивы.

В Украине нет независимого суда, а антикоррупционные органы находятся под контролем США

«Независимого суда на Украине попросту нет. По требованию Запада киевские власти отдали представителям международных организаций преимущественное право отбора членов высших судебных органов — Совета правосудия и Квалификационной комиссии судей.

Кроме того, посольство США напрямую контролирует Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Высший антикоррупционный суд».

Высший совет правосудия Украины формируется следующим образом: в него по должности входит председатель Верховного суда, 10 членов избирает съезд судей Украины, двух назначает президент, еще двух избирает Верховная рада, двух — всеукраинская конференция прокуроров и двух — съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Где тут Путин обнаружил международные организации, остается загадкой.

Вот в формировании Высшей квалификационной комиссии судей международные организации действительно участвуют. Их отбирает специальная конкурсная комиссия из 6 человек, трех из которых делегирует Совет судей Украины, а еще трех — международные организации, с которыми Украина сотрудничает в деле борьбы с коррупцией. Но решающее слово при назначении остается за Высшим советом правосудия. Участи международных организаций только полезно, так как в стране с высоким уровнем коррупции особенно важна независимость судебной ветви власти от других ее ветвей. Но подобная трактовка принципа независимости суда Путину даже не приходит в голову.

Руководство Национального агентства по предотвращению коррупции назначает правительство Украины, директора Национального антикоррупционного бюро — президент страны. Президент также назначает членов Высшего антикоррупционного суда. Особенность этого суда — участие в его работе международных экспертов, чья задача — защитить его от контроля со стороны коррумпированных элит. Версия же о каком-то особом влиянии американского посольства на антикоррупционные органы — вероятно, изобретение украинского олигархата.

Военная стратегия Украины предполагает создание террористического подполья в Крыму

«В марте 2021 года Украина приняла новую Военную стратегию. Этот документ практически целиком посвящен противостоянию с Россией, ставит целью втягивание иностранных государств в конфликт с нашей страной. Стратегия предлагает организацию в российском Крыму и на территории Донбасса, по сути, террористического подполья. В ней прописаны и контуры предполагаемой войны, а закончиться она должна, как мнится сегодняшним киевским стратегам, далее процитирую: „при содействии международного сообщества на выгодных для Украины условиях”. А также, как выражаются сегодня в Киеве, тоже привожу здесь цитату, повнимательнее вслушайтесь, пожалуйста: „при военной поддержке мировым сообществом в геополитическом противостоянии с Российской Федерацией”. По сути, это не что иное, как подготовка к боевым действиям против нашей страны — против России».

Военная стратегия, утвержденная указом президента Зеленского, опубликована, и нетрудно убедиться, что ничего похожего на организацию террористического подполья в ней нет. Что же касается подготовки к боевым действиям против России, это правда, но речь идет об оборонительных действиях в случае российского нападения. После событий 2014 года нельзя не учитывать его возможность. В чем заключается военная поддержка мирового сообщества, мы видим в последние месяцы: дружественные западные государства снабжают Украину современным оборонительным оружием и участвуют в подготовке украинских военных, при этом последовательно отказываясь непосредственно вступать в возможный вооруженный конфликт.

В Украине де-факто уже существуют военные базы НАТО

«На Украине развернуты учебно-тренировочные миссии стран НАТО. Это, по сути, уже и есть иностранные военные базы. Просто назвали базу миссией — и дело в шляпе».

Еще один тезис, который неловко обсуждать всерьез. В Украине действуют 4 иностранные тренировочные миссии — объединенная многонациональная, британская, канадская и литовская. Принято также решение о создании аналогичной миссии Евросоюза. В отличие от военных баз, такие миссии малочисленны, укомплектованы только инструкторами, там нет вооружений, не принадлежащих украинским вооруженным силам. Ничем, кроме обучения украинских военных, они заниматься просто не могут.



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