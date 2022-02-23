Стали известны причины закрытия шоу Андрея Малахова «Прямой Эфир»

Телезрители больше не смогут увидеть шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Ведущий стал продюсером авторского проекта.

Недавно в СМИ появилась информация, что телеканал «Россия-1» прекращает показ шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Новость подтвердилась, так как передача пропала из сетки вещания. Поклонники шоу начали распространять слухи, что это произошло из-за ухудшения состояния телеведущего. Напомним, что в Сети уже давно обсуждают изменения во внешности Малахова. Некоторые утверждают, что он борется с тяжелой онкологической болезнью, из-за которой набрал лишние килограммы и облысел.

Сейчас уже известна настоящая причина прекращения трансляции шоу «Прямой эфир». Дело в том, что телеканал сделал Андрею Малахову подарок в честь его 50-летия. Теперь он будет продюсером собственного проекта под названием «Малахов». Пресс-служба уже анонсировала дату премьеры нового шоу. При этом концепция передачи очень похожа на «Прямой эфир», только теперь зритель сможет воспользоваться функцией «колл-центра» и поделится своим мнением во время съемок.

По словам руководства, Малахов давно хотел вести авторский проект, поэтому они воплотили мечту в реальность и подарили возможность продюсировать «шоу имени себя». Напомним, что Андрей Николаевич был не единственным ведущим «Прямого эфира». Изначально передачу вел Михаил Зеленский, который внезапно скончался в январе 2022 года от инсульта.

Источник: 7days.ru