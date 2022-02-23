 

В Китае майнеров и криптоинвесторов официально признали “паразитирующими на обществе”

23.02.2022, 17:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Китая издали указ, который существенно ограничит в правах майнеров и криптоинвесторов. Начиная с 1 марта, их будут считать “паразитирующими на обществе”. Ранее к этой категории уже отнесли бизнес-коучей, психотерапевтов (но не профессиональных психологов и психиатров), служителей религиозных культов, астрологов, политических аналитиков.

Согласно китайским законам, любое лицо, причисленное к “паразитирующим на обществе”, не имеет права получать любые льготы или субсидии, не может учиться в государственных вузах или работать на государственной службе. Майнеры и криптоинвесторы также будут обязаны уведомить о своём занятии соседей в семидневный срок и впоследствии делать это при каждой смене места жительства.

В Компартии КНР подчеркнули, что проводят последовательный курс, нацеленный на “очищение” китайского общества от тех, кто не производит полезных продуктов и услуг и живёт за счёт трудящихся людей, получая неправомерные доходы за счёт спекуляции или мошеннических видов деятельности. К 2035 году в стране планируется ввести налог на подобные занятия в размере 200% от полученных средств.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Борьба на праймериз “ЕР” ожидается в 20% округов

29.07 / Эксперты назвали лучшие подержанные автомобили стоимостью до 100 тысяч рублей

20.09 / Мнение: Правители Украины 319-560

18.11 / Хрусталев после выписки из больницы порадовал фанатов пикантным фото в вязаном шарфе

20.01 / Частое употребление жевательных резинок может привести к диарее

27.04 / Джей Зи рассказал, как они с Бейонсе воспитывают своих детей: “Мы всего лишь проводники”

23.07 / Неумеренное употребление кофе может быть опасным для мозга – крупнейшее исследование

14.10 / Нагорный Карабах (1991 – 1994): неоконченная война

27.01 / Михаилу Ефремову в тюрьме дали прозвище «дядя Миша»

24.11 / Мнение: Нападение полиции на лагерь мигрантов в Париже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика