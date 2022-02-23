В Китае майнеров и криптоинвесторов официально признали “паразитирующими на обществе”

Власти Китая издали указ, который существенно ограничит в правах майнеров и криптоинвесторов. Начиная с 1 марта, их будут считать “паразитирующими на обществе”. Ранее к этой категории уже отнесли бизнес-коучей, психотерапевтов (но не профессиональных психологов и психиатров), служителей религиозных культов, астрологов, политических аналитиков.

Согласно китайским законам, любое лицо, причисленное к “паразитирующим на обществе”, не имеет права получать любые льготы или субсидии, не может учиться в государственных вузах или работать на государственной службе. Майнеры и криптоинвесторы также будут обязаны уведомить о своём занятии соседей в семидневный срок и впоследствии делать это при каждой смене места жительства.

В Компартии КНР подчеркнули, что проводят последовательный курс, нацеленный на “очищение” китайского общества от тех, кто не производит полезных продуктов и услуг и живёт за счёт трудящихся людей, получая неправомерные доходы за счёт спекуляции или мошеннических видов деятельности. К 2035 году в стране планируется ввести налог на подобные занятия в размере 200% от полученных средств.

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