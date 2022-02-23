 

Володин призвал укреплять отношения России и Кубы

23.02.2022, 16:46, Разное
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“Прилетели в семь утра по местному времени. Возложили цветы к мемориалу советским воинам-интернационалистам, которые на Кубе на протяжении многих лет защищали вдали от родного дома нашу страну”, – написал спикер в своем телеграм-канале.

Он отметил, что из-за больших расстояний и пандемии коронавируса это первая встреча на территории Кубы за пять лет.

Володин напомнил, что США уже более 60 лет осуществляют блокаду острова. После распада СССР Куба осталась один на один с внешними угрозами, написал политик.

“Нам необходимо развивать отношения, помогать друг другу. Этому будут посвящены сегодняшние встречи”, – уточнил Володин.

Спикер ГД проведет переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, генералом армии республики Раулем Кастро.



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