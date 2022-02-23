Кубраков: Порошенко лично блокирует решение о поддержке авиаперевозок в Украине

“Народный депутат Петр Порошенко лично блокирует решение о поддержке авиаперевозок в Украине. Вчера все парламентские фракции договорились о том, что на время реальных угроз со стороны России в Украине будет создана Оборонная коалиция, которая будет защищать исключительно украинские интересы. Однако из-за личных предубеждений и интересов некоторых депутатов важные для государства решения блокируются. Сегодня парламентарии должны были проголосовать за решение, которое позволило украинским авиаперевозчикам получить специальные условия от ГП “Украэрорух” и ГП МА “Борисполь”. Объем необходимой поддержки – 800 млн грн. Это системный подход государства, стимулирующий рынок и защищающий его от возможных рисков”, – подчеркнул министр.

Он добавил, что авиаперевозки – это низкомаржинальный рынок и именно он попал под сильнейший удар из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

“На фоне гибридной войны авиаперевозки могут остановиться первыми, и не из-за военных угроз. Напомню, совместными действиями правительства, парламента и авиабизнеса в эти недели мы смогли предотвратить кризис авиаперевозок, вызванный колебаниями на рынке страховых услуг. Сейчас страховые премии по воздушным судам, которые используются на территории Украины, увеличены от семи до 12 раз (с $285 в день на одно судно до $3198 в день на судно). Небо открытое, авиасообщение украинских городов с ключевыми городами Европы сохранено. Сейчас нам необходимо действовать так же быстро и системно и предотвратить разорение целой отрасли. К сожалению, сегодня политические интриги взяли верх над здравым смыслом и интересами государства. Мы призываем Верховную Раду прислушаться к нашей позиции, объединиться вокруг современных угроз и защитить интересы государства в непростые времена”, – резюмировал Кубраков.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2064576903713894

Контекст:

13 февраля стало известно, что одна из крупнейших страховых британских компаний разослала уведомления о прекращении с вечера 14 февраля страховки гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. Это связано с внешнеполитической ситуацией и угрозой вторжения в Украину российских войск.

В Мининфраструктуры заявили, что небо над Украиной остается открытым. В ведомстве отметили, что на рынке страхования есть колебания и из-за этого у некоторых перевозчиков возникли сложности.

Украинская авиакомпания “Международные авиалинии Украины” заявила, что вынуждена вернуть лизингодателям пять самолетов Boeing 737-800, взятых в аренду, в Испанию. Остальные суда, сказано в сообщении, остаются в распоряжении компании.

Государство объявило о намерении дать финансовые гарантии авиаперевозчикам, бюджетный комитет Верховной Рады поддержал выделение на это из госбюджета 16,6 млрд грн.

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