Дуда: Действия РФ являются угрозой не только для Украины, но и для всего региона

“Мы следим за каждым очередным шагом, который делает Россия, президент Путин, каждым очередным решение очень внимательно. Считаем, что, к сожалению, они являются угрозой не только для Украины, а для всего нашего региона, в частности для восточного фланга НАТО и целого Евросоюза”, – сказал он.

По его словам, сейчас разрушается система безопасности в Европе, которая десятилетиями гарантировала покой.

“Помните, что борьба идет не только за суверенитет Украины, но и за новую архитектуру безопасности в мире”, – сказал он.

Дуда также отметил, что Польша осуждает решение РФ признать “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР”.

“Это агрессивный шаг, который является попранием международного права со стороны РФ. Это явный подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины”, – заявил он.

Президент Польши подчеркнул, что на агрессию со стороны РФ должен быть решительный ответ, в частности – серьезные санкции.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После признания “ЛДНР” западные страны анонсировали санкции против России. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Решение о признании “ЛДНР” президент РФ Владимир Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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