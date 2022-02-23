 

Нардеп Кисилевский призвал добиваться от Запада плана Маршалла для Украины

23.02.2022, 16:45, Новости дня
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Политик убежден, что сейчас нужно поднимать перед партнерами Украины вопросы о помощи в развитии экономики. По мнению Кисилевского, может быть три направления такого диалога.

Это переговоры о переформатировании долгов и высвобождении денег для реинвестирования в украинскую экономику, что может принести $40 млрд инвестиций. Также он считает, что нужно добиваться снижения пошлин для украинских товаров – в том числе нардеп напомнил, что США освободили из-под действия пошлины на металл уже все страны, кроме России, Китая и Украины. Также нужно начать пересмотр тарифных условий для Украины во Всемирной торговой организации, убежден Кисилевский.

Еще одним направлением переговоров он назвал пересмотр возможностей в сфере государственной помощи, так как Украина взяла евроинтеграционные обязательства ограничить государство в поддержании своей экономики. Сейчас, по мнению политика, стране нужно расширить возможности государственного финансирования экономики, а действующие ограничения отсрочить до момента присоединения Украины к ЕС.

“Кто изучал экономическую историю Германии, знает о существовании планов Маршалла и Моргентау. План Моргентау, навязавшийся Германии после поражения в войне, заключался в полной деиндустриализации Германии. Но союзники тогда быстро поняли, что бедная сырьевая страна станет очагом неста. Давайте признаем, что подход западных стран к украинской экономике очень похож на этот план Моргентау, – заявил Кисилевский. – Если наши партнеры и союзники хотят уменьшать риск большой войны, они должны обратить внимание в том числе на индустриальное развитие Украины. Германия, учитывая свой опыт, могла бы стать лидером этого процесса. Предлагаю правительству начать об этом диалог”.

Контекст:

План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был разработан в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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