 

В день рождения принцессы Швеции Эстель королевский дом представил ее новый портрет

23.02.2022, 16:36, Разное
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В шведской королевской семье сегодня праздник – день рождения принцессы. Ровно 10 лет назад наследная принцесса Швеции Виктория родила первенца – девочку, которую назвали Эстель Сильвия Ева Мэри. Два вторых имени принцесса Эстель получила в честь бабушек – королевы Сильвии и матери своего отца принца Даниэля. Будучи первом ребенком наследницы, Эстель автоматически стала второй претенденткой на престол после матери. 

Если в прошлом году, к 9-летию, королевский дом приготовил четыре новых портрета, на одном из которых юная принцесса позировала с братом, принцем Оскаром и домашним любимцем псом Рио породы кокапу (гибрид кокер-спаниэля и пуделя), то в этот раз в официальном аккаунте был опубликован один праздничный снимок именинницы. 

Для фото по пояс Ее Высочество Эстель позировала в светлом наряде – белой блузке и такого же цвета пиджаке. Из украшений был лишь кулон на тонкой цепочке. 

Принцессе Эстель сегодня исполняется 10 лет. Эстель Сильвия Ева Мэри, принцесса Швеции, герцогиня Эстергётландская, родилась 23 февраля 2012 года, став первым ребенком наследной принцессы и принца Даниэля, – говорится к подписи к фото в официальном аккаунте шведской королевской семьи.

Также отмечено, что фото сделано во дворце ранее в этом феврале. 

Принцесса Швеции Эстель

Эстель появилась на свет в Стокгольме, в Каролинской больнице в 4:26 утра. Несколько часов спустя ее отец сообщил журналистам, что рост новорожденной – 51 сантиметр, вес – 3 кг 280 г. На следующий день король Карл Густав объявил титул принцессы, которая являясь второй после матери наследницей шведского престола, также числится в порядке наследования британской короны как потомок Софии Ганноверской – имя Эстель можно найти в третьей сотни наследников Елизаветы II. 

В отличие от своих кузенов, Эстель официально называют Ваше Высочество и готовят к будущему царствованию. Принцесса с малых лет выполняет королевские обязанности. Уже в двухлетнем возрасте Эстель вместе с родителями посетила провинцию Эстергётланд, герцогиней которой является, и приняла участие в открытии сказочной тропы, названной в ее честь. Четыре года назад принцесса с дедом и мамой стала почетной гостьей в недавно отреставрированном Национальном Музее в Стокгольме. Год спустя будущая королева продолжила изучать историю монархии и семьи и с этой целью посетила Казначейство, Библиотеку Бернадот и Хозяйственную палату Королевского Двора. В прошлом году Эстель вместе с родителями – принцессой Викторией и принцем Даниэлем, которые недавно опровергли слухи о разрыве, открыла новую скульптуру в Юргордене в Стокгольме в рамках своего культурного фонда.

Король Швеции в окружении семьи, лето 2021 год



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