Общественники записали видеоурок о выживании в скользком Петербурге

Ролик о выживании в скольком Санкт-Петербурге подготовили местные общественники. Он появился в телеграм-канале молодежного движения «Петербург – Город Перемен».

«Пока в Смольном думают о приобретении ледоколов за 100 000 рублей, петербуржцы продолжают падать на скользких улицах города и получать», – отметили общественники

В ролике излагаются полезные советы, которые помогут избежать похода в травмпункт. Так, например, спортсмен Александр Яковенко показал горожанам, как следует группироваться при падении, чтобы не травмироваться.

Подобные курсы выживания общественники предложили ввести Смольному в школах. По их словам, бесплатные секции нужно организовать и для хрупких пенсионеров.

Напомним, снежный коллапс окутал Санкт-Петербург с приходом зимы. Горожанам приходится держать равновесие на скользких дорогах, уворачиваться от сосулек-убийц и снежных глыб.