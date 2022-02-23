 

Общественники записали видеоурок о выживании в скользком Петербурге

23.02.2022, 16:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ролик о выживании в скольком Санкт-Петербурге подготовили местные общественники. Он появился в телеграм-канале молодежного движения «Петербург – Город Перемен».

«Пока в Смольном думают о приобретении ледоколов за 100 000 рублей, петербуржцы продолжают падать на скользких улицах города и получать», – отметили общественники

В ролике излагаются полезные советы, которые помогут избежать похода в травмпункт. Так, например, спортсмен Александр Яковенко показал горожанам, как следует группироваться при падении, чтобы не травмироваться.

Подобные курсы выживания общественники предложили ввести Смольному в школах. По их словам, бесплатные секции нужно организовать и для хрупких пенсионеров.

Напомним, снежный коллапс окутал Санкт-Петербург с приходом зимы. Горожанам приходится держать равновесие на скользких дорогах, уворачиваться от сосулек-убийц и снежных глыб. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское – Зеленский

17.07 / Канье Уэст прифотошопил себя к лицам президентов США на горе Рашмор

26.08 / Марка Hyundai выпустит электрический кроссовер A-сегмента к 2023 году

31.05 / “Живого места нет”. Мать фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир” рассказала о визите к сыну в российскую колонию

05.02 / Названа цена смартфона OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

06.07 / Льготную ипотечную ставку предложили дифференцировать

28.11 / МВД Украины предупредило о новом мошенничестве в Telegram

11.12 / “Свобода слова Савика Шустера” объявила всеукраинскую акцию благодарности врачам

22.03 / Чернышов о подписании меморандума о развитии безбарьерной архитектуры: Безбарьерность – это новое мышление государства

29.11 / Авиаэксперт объяснил отличие нового Ту-160М от советского «Белого лебедя»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика