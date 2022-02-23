Россия пообещала сильный и чувствительный ответ на санкции США

Ответ Москвы на новые санкции США будет сильным и чувствительным, заявили в МИД.

«Сомнений быть не должно – на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны», – говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве отметили, что США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения их же интересов.

«Несмотря на очевидную тщетность усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет с целью помешать развитию нашей экономики, США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что объявленный администрацией США пакет санкционных мер, уже 101-й по счету, идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России.

«Россия доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб. И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов РФ – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.