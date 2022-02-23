Российское посольство на Украине спустило флаги
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Посольство РФ в Киеве спустило флаги, сообщают СМИ.
После начала эвакуации сотрудников российских дипломатических представительств на Украине, посольство в Киеве спустило флаги, информирует Reuters со ссылкой на очевидцев.
В среду во всех российских дипломатических представительствах на Украине началась эвакуация сотрудников.
Ранее МИД России объявлял об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
СНБО в среду решил ввести на территории Украины режим чрезвычайного положения.
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