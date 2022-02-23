Нетерпимость, гнев, депрессия: что происходит с эмоциями, когда мы не высыпаемся

С момента рождения человека сон является для него одной из базовых потребностей. Он просто необходим для нормального развития и функционирования. Сон имеет важное значение не только лишь для умственного и физиологического здоровья, но и для психоэмоционального состояния.

Недосып плохо влияет на нашу психику и приводит к появлению негативных эмоций, стресса и депрессии.

Роль сна в жизни человека

Во время отдыха мы восстанавливаем свои силы и восполняем запасы энергии. Здоровый сон помогает подготовить разум и тело к следующему дню, чтобы мы начинали день здоровыми и отдохнувшими.

Когда мы спим, то становимся максимально расслабленными, так как качество сна тесно взаимосвязано с низким уровнем стресса и спокойствием. Намного проще закрыть глаза и уснуть, если вы ощущаете себя в безопасности.

Именно во время сна мы анализируем, систематизируем и сортируем все то, с чем мы сталкиваемся в течение дня.

Связь между сном и психологическим состоянием

Сон отображает психологическое состояние человека. Когда мы ощущаем себя хорошо, это благоприятно сказывается на качестве отдыха.

Согласно проведенным исследованиям, люди, испытывающие радостные эмоции, удовольствие и воодушевление, спят намного дольше и спокойнее. Это помогает сохранять положительный настрой.

Сон и эмоции являются двумя важными и тесно взаимосвязанными понятиями. Подобно тому, как наше психологическое состояние влияет на сон, качество и количество отдыха оказывает влияние на душевный настрой.

Наш мозг во время отдыха обрабатывает и анализирует эмоции, и нам намного проще с ними справиться. Нарушения сна могут спровоцировать определенные психологические проблемы или даже несколько усугубить их.

Польза сна для обучения и работы

Полноценный отдых тесно взаимосвязан с воспроизведением усвоенного, обучением и в целом с памятью. Во время сна перерабатываются эмоционально значимые воспоминания.

При такой переработке значимое содержимое памяти расширяется и дополняется. В итоге мы намного проще запоминаем и усваиваем предоставленную информацию.

Нарушения сна

У некоторых людей могут быть проблемы с засыпанием, у других – с ночным сном, а у кого-то с пробуждением.

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В результате этого человек чувствует себя сонным и напряженным в течение всего дня. Это значительно затрудняет повседневную жизнь, приводит к потере энергии.

Причины и последствия нарушения сна

При нарушении нормального режима сна могут появиться проблемы, в частности такие как затруднение дыхания, боли, звуко- и светочувствительность. Кроме того, стрессу способствует частое употребление кофеина, неудобная кровать или большая нагрузка на работе.

Практически все психологические сложности сопровождаются проблемами со сном. В частности, нужно выделить такие нарушения, как тревога, хронический стресс и депрессия.

Согласно проведенным исследованиям, полноценный сон помогает сохранять эмоциональную устойчивость.

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Сезонные нарушения

Даже если мы не сталкиваемся с хроническим нарушением сна, то можем испытывать определенные проблемы время от времени.

Часто бывает сложно уснуть и спать на протяжении всей ночи, не просыпаясь. Особенно это происходит тогда, когда мы испытываем беспокойство, стресс или же просто расстроены. Многие не могут просто сомкнуть глаз перед важными мероприятиями, собеседованиями, экзаменами.

Как избавиться от нарушений сна

Чтобы повысить эффективность сна, можно начать с наведения комфорта и чистоты в спальне.

Важно, чтобы в комнате не было слишком жарко или холодно. Нужно регулярно проветривать спальню. Кровать желательно использовать исключительно для сна. Если не можете уснуть, то нужно просто встать с кровати, выпить успокаивающий чай. Это поможет расслабиться и способствует комфортному отдыху.

За несколько часов до сна стоит отказаться от употребления кофеина. Помогут уснуть физические упражнения и регулярная ходьба. Однако не нужно заниматься спортом непосредственно перед тем, как ложитесь в кровать.