Рыбам нужна эмоциональность, а Скорпионам — недоступность: в кого влюбляются знаки зодиака

У каждого из представителей разных знаков зодиака присутствует свое личное отношение к любви и свои требования к избраннику. Поэтому очень важно понять, что именно нужно вам и что хочет увидеть в вас партнер. Астрология поможет дать ответ на этот вопрос.

Овен

Вас очень привлекают люди, которые могут над вами главенствовать. Вы хотите преклоняться перед своим избранником, гордиться им и чувствовать его силу духа. Вас никогда не заинтересует человек, который сразу станет вам подчиняться, не продемонстрирует чувство собственного достоинства, не будет отстаивать свои интересы. Как минимум вы должны быть на равных.

Телец

Вы привыкли искать партнера, исходя из собственных критериев, которые обозначены вами задолго до появления избранника. Практически по списку вы определяете качества, которые обязательно должны присутствовать. Эти черты необязательно должны быть положительными, вы допускаете и минусы в характере. Однако найти свой идеал вам удается редко, поэтому чаще всего вы остаетесь не вполне удовлетворенными своим выбором.

Близнецы

Вы предпочитаете искать своего единомышленника, а именно человека, который будет таким же спонтанным, непредсказуемым, но при этом очень интересным, любознательным и с чувством юмора. Проблема возникает в том, что в его характере будет мало стабильности. Поэтому вам следует поискать того, с кем вы сможете спокойно провести остаток своей жизни.

Рак

Вы ищете романтика, который будет вам постоянно демонстрировать глубину своих чувств и делать это очень романтично. Вы любите спонтанность, взрыв эмоций, страсти и даже некую долю драматизма в отношениях. Однако рядом с таким человеком вы иногда не ощущаете любви в том количестве, на которое рассчитывали. Не стоит искать только любовь, для гармоничных отношений нужна еще и стабильность, а также безопасность.

Лев

Вы склонны искать человека, который сможет дать отпор вашему желанию во всем доминировать. То есть он не должен быть слишком покладистым, поскольку с таким партнером вам неинтересно. Но, когда вы его находите, получается соединение двух огней, и ваши отношения становятся изматывающими для обоих. Постарайтесь найти того, кто вас немного успокоит и стабилизирует.

Дева

Вы очень любите порядок и стремитесь к совершенству. Если находите человека, который, по вашему мнению, не дотягивает до вашего уровня, начинаете настойчиво менять его жизнь, приучая к порядку. Такие отношения очень быстро заходят в тупик. Постарайтесь принимать людей такими, какие они есть, и постарайтесь не быть слишком требовательными.

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Весы

Вы стремитесь к любви и выбираете партнера, который вас любит, при этом игнорируя собственные чувства. Однако рано или поздно к вам приходит настоящая любовь, и вам приходится все разрушать. Будет правильным решением не торопиться строить отношения, а подождать того человека, который сможет покорить ваше сердце и заставит его биться сильнее.

Скорпион

Вы мечтаете об идеальном партнере. Возможно, такого человека вообще не существует или общение с ним для вас недоступно. Вы можете так и остаться наедине со своими мечтами, а можете обратить внимание на того, кто любит вас. Выберите второй вариант, поскольку вы являетесь тем человеком, который способен оценить хорошее к себе отношение и искренне влюбиться в партнера, лучше его узнав.

Стрелец

Вас очень привлекают люди, которые кардинально отличаются от вас по характеру и внешности. Вам с ними интересно до тех пор, пока вы не осознаете, что между вами нет ничего общего. Как только вы начнете разговаривать на разных языках, любовь испарится. Поэтому постарайтесь выбрать в качестве спутника жизни своего единомышленника. Вам с ним будет намного спокойнее и комфортнее.

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Козерог

Вам нравятся самодостаточные и независимые люди, поэтому вы стремитесь всячески привлечь к себе внимание. А когда добиваетесь своего и начинаете близко общаться с этим человеком, приходит понимание, что он любит больше себя, чем вас. Постарайтесь найти того, кто будет относиться к вам с любовью.

Водолей

Вы отчаянно пытаетесь увидеть себя в своем партнере и не понимаете, что все равно отличаетесь, даже если избранник является вашим единомышленником. Постарайтесь понять и принять то, что все люди разные и часто возникает недопонимание даже между самыми близкими. Это нормально, поэтому не стоит драматизировать.

Рыбы

Вы являетесь лакомым кусочком для энергетических вампиров, поскольку с удовольствием начинаете общаться с людьми, которые пробуждают в вас эмоции. Вами легко манипулировать, поскольку вы искренни в своих чувствах и никогда их не скрываете. Научитесь отличать достойных людей от манипуляторов, тогда ваша любовь будет взаимной.