Диетолог Дарья Самойлова рассказала о сгущающих кровь продуктах

Специалист Дарья Самойлова сообщила, что употребление некоторых продуктов приводит к сгущению крови. Бананы и сливочное масло негативно влияют на консистенцию жидкостей организма.

Известно, что питание прямо влияет на состояние здоровья человека. Специалисты советуют еще с раннего детства вырабатывать полезные пищевые привычки. Более того, люди после 40 лет должны уделять особое внимание рациону для предотвращения развития опасных хронических заболеваний. Диетолог Дарья Самойлова рассказала, что некоторые привычные продукты стимулируют сгущение крови.

Специалист в сфере питания Самойлова сообщила, что сгущение крови приводит к замедлению кровоснабжения важных органов, вследствие чего к ним не доставляются кислород и питательные вещества в нужных количествах. Помимо этого, увеличение густоты стимулирует повышение кровяного давления и образование тромбов, что может нарушить работу сердечно-сосудистой системы и привести к летальному исходу. Дарья Самойлова уверяет, что на состояние крови можно повлиять с помощью питания, при этом важно уменьшить употребление некоторых продуктов. По словам диетолога, бананы увеличивают густоту крови, так как в них много сахара, который потом превращается в жировые соединения. Специалист советует не употреблять больше 40 грамм бобовых в день. Эти продукты содержат большое количество растительного белка и вызывают увеличение вязкости с дальнейшим скачком артериального давления. Петрушка богата на витамин К, которые отвечает за свертываемость, поэтому люди с густой кровью должны с осторожностью употреблять эту зелень.

Дарья Самойлова рассказала, что сливочное масло негативно влияет на консистенцию крови. В его составе много насыщенных жирных кислот, которые увеличивают вязкость жидкости организма. Также диетолог рекомендует не злоупотреблять картофелем, так как крахмал способствует увеличению густоты крови. Особенно вредным является жареный продукт, который, помимо простых углеродов, приносит в организм переработанные жиры.

Источник: solenka.info