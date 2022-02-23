Мнение: «Черным тюльпанам» будет много работы?

Владимир Путин, оказывается, уточнил, что Россия признала «ДНР» и «ЛНР» в тех границах, которые закреплены в их конституциях.

Дословно: «В каких границах мы будем признавать эти республики? Мы же их признали, а это значит, что мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописано: границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между сегодняшними киевскими властями и руководством этих республик» (отсюда).

Очевидно, что Киев не будет вести переговоры с самозванцами из ДНР и ЛНР. Выходит, что России придется воевать с Украиной?

Во всяком случае, Совет Федерации уже поддержал войну, дав согласие на использование Вооруженных Сил России за пределами страны. За войну проголосовали 153 сенатора.

Как не крути, но фактически это голосование за вторжение на территорию Украины и разворачивание наступления на Мариуполь, Славянск, Севродонецк…

Похоже, что Россию ждет трагическая весна 2022 года, когда на погостах в небольших городах и селах глубинки появится огромное количество свежих могил молодых парней, вернувшихся к матерям в «черных тюльпанах» в цинковых гробах, «грузом 200»….

Карта отсюда

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