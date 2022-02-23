 

Молодежь Москвы возложила цветы к памятнику Александру Суворову

23.02.2022, 15:20, Разное
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Столичная молодежь гордится героическими страницами истории и великими подвигами российских воинов, отметила глава Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

“Сегодня молодежь Москвы вышла с инициативой возложить цветы к памятнику Александра Суворова – полководца, который известен не только храбростью и выдержкой, но и своей заботой о солдатах и верности Родине, о чем совершенно точно подчеркнул Президент в ходе своего обращения. Москва всегда помнит о тех, кто отдал жизни за мирное небо”, – передает ее слова Агентство городских новостей “Москва”.

Возложение цветов прошло небольшими группами по несколько человек. Это сделано для соблюдения мер против распространения коронавирусной инфекции.

Генералиссимус Александр Суворов – основоположник русской военной теории. Полководец прошел более 60 битв и не проиграл ни одного сражения. Он неоднократно разбивал значительно превосходящие силы противника.



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