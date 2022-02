“Путин – деспот. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР”. Американская певица Шер выразила поддержку Украине

Свое заявление она сделала после того, как 21 февраля Россия признала “независимыми республиками” незаконные вооруженные формирования “ДНР” и “ЛНР”, которые действуют на востоке Украины.

“Почему Украина важна для США? Путин – деспот, уничтожающий героев. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Европа окажется маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят нас победить. И видят прекрасную возможность. Они сеют ненависть, разделение, слабость”, – написала она.

Why Ukraine’s Important 2 * .Putin’s despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR * .This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring * 2 Its Knees,& C Perfect opportunity.They C Hate,Division,Weakness.

— Cher (@cher) February 23, 2022

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

После признания “ЛДНР” западные страны анонсировали санкции против России. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Решение о признании “ЛДНР” Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

—