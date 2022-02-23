 

“Путин – деспот. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР”. Американская певица Шер выразила поддержку Украине

23.02.2022, 15:15, Новости дня
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Свое заявление она сделала после того, как 21 февраля Россия признала “независимыми республиками” незаконные вооруженные формирования “ДНР” и “ЛНР”, которые действуют на востоке Украины.

“Почему Украина важна для США? Путин – деспот, уничтожающий героев. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Европа окажется маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят нас победить. И видят прекрасную возможность. Они сеют ненависть, разделение, слабость”, – написала она.

Why Ukraine’s Important 2 * .Putin’s despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR * .This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring * 2 Its Knees,& C Perfect opportunity.They C Hate,Division,Weakness.

— Cher (@cher) February 23, 2022

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

После признания “ЛДНР” западные страны анонсировали санкции против России. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Решение о признании “ЛДНР” Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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