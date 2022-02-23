В случае увеличения ренты на газ его добыча снизится на 3 млрд м³ в год – “Центр Разумкова”

“Вместо наращивания добычи в 2025 году до 23 млрд м³ произойдет его падение до 17 млрд м³. В результате этого существенно возрастет зависимость Украины от импорта газа в период обострения конкурентной борьбы за этот ресурс на европейском рынке, который будет особенно ценен при энергетическом переходе к безуглеродной энергетике. Это приведет к дополнительным потерям валюты на сумму более 6 млрд долларов”, – говорится в исследовании.

Авторы подчеркивают, что увеличение ренты значительно усложнит переход Украины от принципа “импортного паритета” к собственному ценовому индикатору.

“Отсутствие национального ценового индекса способствует поддержанию высоких газовых цен на внутреннем рынке (на 20–30% выше среднеевропейского уровня). Данный фактор будет оказывать деструктивное влияние на конкурентоспособность украинских предприятий, а значит, и на социально-экономическое состояние в государстве”, – сказано в документе.

Также “Центр Разумкова” отметил, что главная угроза роста объемов импорта находится в сфере безопасности, поскольку необходимость постоянного наращивания импорта газа по высоким ценам существенно ослабит экономику страны и ее социальную стабильность, что увеличит уязвимость Украины перед Россией.

Контекст:

9-го и 11 февраля правительство и депутаты фракции “Слуга народа” зарегистрировали проекты законов о повышении налогов на добычу газа в Украине до 69–74%, что в несколько раз больше текущего уровня.

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