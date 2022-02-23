 

Как будет работать чрезвычайное положение в Украине. Главное

23.02.2022, 15:15, Новости дня
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По словам Данилова, чрезвычайное положение почти никак не отразится на жизни граждан.

При этом он отметил, что предусмотрен ряд следующих ограничений:

усиление охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения;
ограничение движения транспорта;
дополнительный осмотр транспортных средств;
проверка документов у физических лиц.

В то же время, согласно закону о чрезвычайном положении, в случае его введения в Украине могут действовать такие ограничения:

установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение;
ограничение движения транспортных средств и их осмотр;
запрет проведения массовых мероприятий, в частности, концертов;
запрет забастовок;
принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц;
прекращение работы аэропортов;
перекрытие дорог;
временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания;
установка “квартирной повинности” для размещения эвакуированных;
введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;
изменение режима работы предприятий, переориентация их на производство необходимой продукции.

Прописанные в законе ограничения могут вводиться точечно в зависимости от ситуации.

Как отметил Данилов, комендантский час в Украине могут ввести в случае, если будет такая необходимость. То же касается и военного положения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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