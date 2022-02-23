В школах Москвы установят кондоматы

Мэрия Москвы для улучшения демографической составляющей по рекомендации комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в качестве эксперимента установит аппараты по продаже презервативов в московских школах.

Чтобы не смущать остальных учеников, аппараты будут замаскированы под обычные шкафчики в спортивной раздевалке. Чтобы получить порцию контрацептивов, учащемуся в 10 или 11 классе, будет необходимо 10 раз нажать на логотип приложения «Мой Дневник», ввести свой номер УИН сдачи спортивных нормативов ГТО, поднести бесконтактно телефон к шкафчику, который пронумерован цифрой «10». Откроется технологическое отверстие и аппарат выдаст запрошенную продукцию.

Лимит количества запросов на одного ученика составляет не более 3 штук в неделю. Выбрать предпочтения ученик сможет на виртуальной витрине в приложении. Если определенной продукции в наличии не окажется, будет размещена заявка и ученику будет выслана смс, когда желаемое появится в наличии.

Пополняться ассортимент будет еженедельно. Разработчик кондоматов просит учащихся сообщать о всех случаях, когда продукция не была поставлена в школы на следующий день, для этого в приложении размещен шаблон жалобы, которую необходимо заполнить.

О всех случаях недостачи продукции Департамент образования и науки Москвы будет лично уведомлять директора школы. Заведения, которые выполнят план использования продукции получат дополнительное финансирование из бюджета города.

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