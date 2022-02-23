 

Будто из “Матрицы”: Роберт Паттинсон и Зои Кравиц на фотоколле “Бэтмена” в Париже

23.02.2022, 15:10, Разное
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Съемочная группа нового “Бэтмена” продолжает свой промо-тур по главным столицам мира. Вчера вечером исполнители главных ролей Роберт Паттинсон и Зои Кравиц, а также режиссер картины Мэтт Ривз представили свою работу в Париже. Фотоколл звезды провели прямо на фоне главной парижской достопримечательности – Эйфелевой башни, а пасмурная погода, которая стояла в городе в тот день, была прямой отсылкой к мрачной атмосфере фильма.

Для общения с фотографами и журналистами Роберт и Зои выбрали полностью черные образы с длинными плащами, как у героев “Матрицы” – актер сочетал шерстяное двубортное пальто с черной рубашкой и брючным костюмом, а актриса выбрала сетчатый топ, юбку и колготки (тоже в сетку) и накинула на это все лаковый тренч. Свой лук Зои завершила узкими затемненными очками.

Действие нового “Бэтмена” происходит в вымышленном городе Готэм, где на протяжении двух лет ночной мститель – супергерой Бэтмен – ведет борьбу с преступностью. В этот раз поиски виновника жестоких нападений приводят Бэтмена в самые темные закоулки Готэм-сити, где он встречает Женщину-кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь задача Бэтмена – разоблачить злодея и восстановить справедливость в отношении злоупотребления властью, которое долгое время отравляло жизнь жителям Готэм-сити.

Вместе с Робертом Паттинсоном роли персонажей Готэм-сити исполнили Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.

Напомним, производство картины началось еще в 2015 году. Изначально режиссером и продюсером ленты должен был стать экс-Бэтмен Бен Аффлек (он же должен был играть главную роль), а новая картина – частью Расширенной вселенной DC. Однако 31 января 2017 года из-за разногласий с шоураннерами Аффлек покинул проект. 24 февраля студия Warner Bros. наняла нового режиссера Мэтта Ривза. И лишь в 2019 году на главную роль был утвержден Роберт Паттинсон. В том же году стало известно, что фильм станет автономным от предыдущих картин по комиксам DC, и будет перезапуском. Чуть позже Роберт получил новую должность и стал продюсером Warner Bros.

Из-за пандемии коронавируса съемки несколько раз останавливались и в итоги прошли в Лондоне сначала с января по март 2020 года, а потом возобновились в сентябре 2020-го. Но уже 3 сентября у Паттинсона обнаружили коронавирус. Съемочный процесс снова отложили на две недели, но вскоре картину все же удалось доснять.

В преддверии премьеры Роберт дал большое интервью, в котором рассказал о съемках картины и новом, авторском видении персонажа Бэтмена от режиссера Мэтта Ривза. Самые интересные цитаты мы собрали тут.



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