 

Ксения Собчак, Кирилл Серебренников, Светлана Бондарчук и другие на открытии выставки Айдан Салаховой

23.02.2022, 15:10, Разное
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Вчера на площадке галереи “Триумф” Айдан Салахова и галерея Shaltai Editions представили совместный проект “Секретный орнамент”, представляющей собой авторская графику в оригинальной папке для хранения шелкографий, разработанной дизайнером галереи ShaltaiEditions. 

Среди первых гостей выставки были: Ксения Собчак, Кирилл Серебренников, Светлана Бондарчук, Александр Роднянский, Павел Чухрай, Алена Долецкая, Ольга Свиблова, Ирина Вольская, Ирина Хакамада, Надежда Новикова и другие. 

Гостей встречали Айдан Салахова, основательница галереи Shaltai Editions Валерия Роднянская, а также основатели галереи “Триумф” – Дмитрий Ханкин и Емельян Захаров. 

Реализовать проект, как говорят создатели, дала техника шелкографии, которую использовала Айдан для серии работ “Секретный орнамент”. По словам организаторов, Айдан создала паттерны, которые заполнили фон полотен, и наложила на него сюжет, используя таким образом художественный симбиоз человека и машины.

Айдан Салахова, Алена Долецкая, Емельян Захаров и Ирина ХакамадаСветлана БондарчукВалерия Роднянская и Ксения СобчакАйдан Салахова и Ирина ХакамадаКай СалаховКирилл СеребренниковОльга СвибловаПавел ЧухрайНадежда НовиковаАлександр Роднянский и Емельян ЗахаровАлександр ТереховАлександр АрутюновЕвгения МиловаАлена ДолецкаяИрина ВольскаяБожена РынскаАйдан Салахова



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