Ксения Собчак, Кирилл Серебренников, Светлана Бондарчук и другие на открытии выставки Айдан Салаховой

Вчера на площадке галереи “Триумф” Айдан Салахова и галерея Shaltai Editions представили совместный проект “Секретный орнамент”, представляющей собой авторская графику в оригинальной папке для хранения шелкографий, разработанной дизайнером галереи ShaltaiEditions.

Среди первых гостей выставки были: Ксения Собчак, Кирилл Серебренников, Светлана Бондарчук, Александр Роднянский, Павел Чухрай, Алена Долецкая, Ольга Свиблова, Ирина Вольская, Ирина Хакамада, Надежда Новикова и другие.

Гостей встречали Айдан Салахова, основательница галереи Shaltai Editions Валерия Роднянская, а также основатели галереи “Триумф” – Дмитрий Ханкин и Емельян Захаров.

Реализовать проект, как говорят создатели, дала техника шелкографии, которую использовала Айдан для серии работ “Секретный орнамент”. По словам организаторов, Айдан создала паттерны, которые заполнили фон полотен, и наложила на него сюжет, используя таким образом художественный симбиоз человека и машины.

Айдан Салахова, Алена Долецкая, Емельян Захаров и Ирина Хакамада Светлана Бондарчук Валерия Роднянская и Ксения Собчак Айдан Салахова и Ирина Хакамада Кай Салахов Кирилл Серебренников Ольга Свиблова Павел Чухрай Надежда Новикова Александр Роднянский и Емельян Захаров Александр Терехов Александр Арутюнов Евгения Милова Алена Долецкая Ирина Вольская Божена Рынска Айдан Салахова