Неспособность решать проблемы Петербурга помешает Беглову переизбраться на второй срок – политолог

Многочисленные провалы Смольного, среди которых проигранная «битва» со снегом, мусорный коллапс и лидерство по числу заразившихся COVID-19, отрицательно сказались на репутации губернатора Петербурга Александра Беглова.

Политолог Юрий Самонкин заявил, что шансы Беглова на переизбрание стремятся к нулю из-за большого количества допущенных им ошибок по решению насущных проблем Петербурга.

На днях комитет Смольного по здравоохранению заявил о необходимости дополнительной поставки детской вакцины против COVID-19. Почему не смогли правильно подсчитать необходимое количество доз, неизвестно, но это уже не первый провал комздрава, которым руководит назначенец Беглова Дмитрий Лисовец.

По словам президента АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрия Самонкина, Санкт-Петербург, в отличие от Москвы, не справляется с вакцинацией подростков. Ответственность за это целиком лежит на исполнительной власти. Следует отметить, что статистика вакцинации в Петербурге не является корректной, а вакцины вовремя не закупаются.

«Это не идет на пользу действующей власти по причине того, что в 2022 году было очень много технических ошибок сделано: и снег, и мусорная реформа, здравоохранение, дороги, ситуация с метрополитеном. Это началось не вчера, это началось где-то с середины 2021 года», — отметил эксперт.

Все вышеперечисленное, по мнению Самонкина, приведет к провалу команды Беглова на предстоящих выборах.

«Город очень сложный, нужно наводить порядок, и делать это теми методами, которые использует мэр Москвы Собянин. А не с бухты-барахты, потому что Петербург – важный стратегический центр России», — добавил политолог.

По мнению Самонкина, Петербург должен перенять опыт Москвы и методы управления мэра Собянина.

Ранее СМИ сообщали, что провальная кампания по вакцинации в Петербурге привела к падению уровня коллективного иммунитета до 85,5%. Хотя незадолго до этого Беглов отчитался о достижении 100% коллективного иммунитета.