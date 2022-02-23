ЛНР и ДНР сообщили о критической ситуации на линии соприкосновения
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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической, об этом заявили и Донецкая и Луганская народные республики.
«Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической», – цитирует сообщения Народной милиции ДНР и Народной милиции ЛНР РИА «Новости».
Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко отметил, что украинские военные расселяют личный состав в дома местных жителей у линии соприкосновения.
«На доукомплектование 30-й бригады ВС Украины отмечается прибытие личного состава из сформированных подразделений территориальной обороны. По информации, поступающей от жителей оккупированной Киевом территории, под предлогом плановой эвакуации населения, военно-гражданская администрация осуществляет выселение мирных жителей из домов в населенном пункте Золотое и Попасная (находится под контролем Киева – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Филипоненко.
Сейчас из населенных пунктов вывезены около 60 человек. В освобожденные от жителей дома заселили прибывших украинских военнослужащих.
Ранее в среду ремонтники-энергетики и наблюдатели представительства ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ на электроподстанции.
Утром в Луганске произошла серия взрывов, они были направлены на уничтожение опор под троллейбусными линиями.
До этого в Донецке также прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало у здания редакционного корпуса донецкого телецентра. Пострадавших нет. Как сообщал гендиректор Первого республиканского канала Сергей Пеляницин, взрывом «вынесло стекла на всех этажах».
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