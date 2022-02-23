 

Эрдоган исключил отказ Турции от России

23.02.2022, 14:51, Новости дня
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Анкара не может отказаться от России, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Мы не можем отказаться от обоих (России и Украины). У нас политические, военные и экономические отношения с Россией. У нас также есть политические, военные и экономические отношения с Украиной. Если вы скажете: «Откажитесь от Украины», мы не можем отказаться, потому что интересы нашей страны здесь очень продвинуты. Если вы говорите: «Откажитесь от России», мы тоже не можем отказаться от нее, потому что у нас с ней сейчас действительно продвинутые отношения», – ответил он на вопросы журналистов в самолете по возвращению из африканского турне, информирует РИА «Новости».

Также Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным после саммита НАТО по Украине.

«Саммит лидеров НАТО был бы для нас точным в этом вопросе. Было бы гораздо лучше провести эти переговоры (с Путиным) после этого», – сказал он.

Ранее стало известно, что Эрдоган досрочно завершил турне по африканским странам, он не поедет в Гвинею-Биссау, которая была последним пунктом его поездки, чтобы принять участие в саммите лидеров НАТО, который пройдет в среду в режиме видеосвязи и будет посвящен Украине.

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.



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