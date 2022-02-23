 

Опрос ВЦИОМ показал поддержку россиян признания независимости ДНР и ЛНР

23.02.2022, 14:51, Новости дня
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Большая часть граждан РФ (73%) поддерживают решение о признании независимости республик Донбасса, 78% поддерживают подписание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Большая часть (73%) респондентов ответила положительно на вопрос, поддерживают или не поддерживают они решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

При этом 16% отметили, что скорее не поддерживают это решение, а 11% затруднились с ответом. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Кроме того, 78% поддержали решение президента Владимира Путина о подписании договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками. 14% придерживаются противоположного мнения.

Исследование проводили с помощью метода телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД РФ объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.

В МИД РФ поясняли, что РФ пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые РФ признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.



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