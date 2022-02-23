Санкции – Личное мнение

Не хотела торопиться и писать о санкциях, не дождавшись их полного списка. Вчерашнее утро началось с британских санкций, за ними последовали немецкие, уже вечером выступил Байден со списком, а ночью о своих высказались Австралия, Япония и Канада.

Теперь стало понятно, с чем России придётся иметь дело.



Фото: Соцсети

Поговорим о санкциях.

Британия ввела ограничения против Ротенбергов и Тимченко, а также против пяти банков.

https://t.me/lenamiro/10927

Германия ударила по Северному потоку 2, что я подробно разобрала вчера в Телеграм-канале.

Вечером выступил Джо Байден и объявил санкции против суверенного долга России, против двух российских банков, а также заявил, что США работают с Германией, чтобы не просто заморозить СП-2, но и вообще его закрыть.

https://t.me/lenamiro/10932

Евросоюз вводит санкции персонально — против депутатов Госдумы, проголосовавших за ратификацию указа Путина.

Фиг теперь вам, а не шопинг в Милане, вечеринки в Сан-Тропе, брильянты в Антверпене, написал в Твиттере еврочиновник Боррель. А потом, следующим шагом, удалил твит.

Когда я слушала Байдена, вспомнила слова Медведева на позавчерашнем СовБезе — да, санкции введут, но их арсенал уже исчерпан.

Действительно, после перечисления санкционных угроз от США, рубль резко развернулся и пошёл вверх. Рынок понял, что ничего трагичного не случилось.

Я — не из тех людей, которые криками и шапками закидывают любую проблему. Я вдумчиво стараюсь понять ситуацию, оценить угрозы, но вижу сейчас, что санкции за восемь лет иссякли.

Что я имею ввиду? Против России уже введён такой пакет ограничений за эти годы, что больше вводить уже попросту нечего. Любая дальнейшая угроза ударит по вводящей стороне сильнее, нежели по России.

Как это работает, я описала вчера на примере Северного потока 2.

То же самое касается любой другой экономической меры — ну, например, отключение от Свифт обрушит не только банки тут, но и там, а запрет на экспорт нефти настолько взвинтит мировые цены на энергоносители, что экономики потребляющих стран не выдержат их.

И так далее.

Можно ли сделать какими-то супер-адовыми санкциями России больно? Можно. Но они же нанесут непоправимый удар по вводящим их странам, а потому их не введут.

Я, конечно, не экономический эксперт и могу ошибаться, но как здравомыслящий человек сегодня вижу, что санкции против России перестали работать.

А вы что думаете? Часто покупаете бриллианты в Антверпене, шопитесь в Милане, а потом закатываете вечеринки в Сан-Тропе?

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