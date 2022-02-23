Путин рассказал о российском оружии

…«которому нет равного в мире».

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что на боевое дежурство в стране «поставлено оружие, которому нет равных в мире», и рассказал о «военной активности блока НАТО». Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

«На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире.

Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта», — сказал Путин. По его мнению, «такие комплексы — это действительно оружие будущего», и оно «в разы» повышает боевой потенциал Вооруженных сил РФ.

Кадр из подзравления

Президент уверил, что вооруженные силы — надежная гарантия национальной безопасности, мирной жизни граждан, а также стабильного, поступательного развития России.

При этом Путин отметил, что международная обстановка сейчас «складывается непросто»: «Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы —

такие, как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО»,

— сказал российский президент. Он уверил, что «призывы РФ к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности» остаются без ответа. Путин при этом добавил, что РФ открыта для «прямого и честного диалога», для «поиска дипломатических развязок самых сложных проблем».

Президент заявил, что страна и дальше будет развивать и совершенствовать армию и флот.

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