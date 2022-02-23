“Два парня, такие нестандартные, покоряют всю Италию”. Участники “Евровидения 2022”, дуэт Mahmood и Blanco снялись в откровенной фотосессии

Артисты во время фотосессии позировали без одежды, прикрывая голый пах руками.

“Как это возможно, что два парня, такие разные, такие нестандартные, такие нетрадиционные, покоряют всю Италию?” – говорится в анонсе.

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Публикация от Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia)

Позже редакция сообщила, что администрация соцсети удалила откровенное фото дуэта, которое на своем странице в Instagram опубликовал певец Mahmood.

“Алгоритм Instagram игнорирует, что обнаженное тело – это не только вульгарное выражение тела, но и средство, способное передать важное сообщение. Как в случае с нашей обложкой”, – заявила редакция.

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Публикация от Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia)

Контекст:

29-летний Mahmood (Алессандро Мамуд) представлял Италию на “Евровидении 2019”, заняв седьмое место.

19-летний Blanco (Рикардо Фабрициони) обрел популярность в 2021 году благодаря композициям La canzone nostra и Mi fai impazzire.

5 февраля 2022 года артисты в дуэете победил на фестивале итальянской музыки в Сан-Ремо и будут представлять Италию на “Евровидении 2022”.

На данный момент британская букмекерская контора Smarkets ставит этот дуэт на первое место в рейтинге вероятных победителей конкурса.

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