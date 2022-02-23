Не только белый или прозрачный. Украинские полярники показали разноцветный лед в Антарктиде

“Вопреки популярным представлениям лед бывает не только прозрачным или белым. Спектр цветов льда довольно широкий: от голубого и синего до желтоватого, зеленого и даже черного. Это зависит от происхождения, толщины и возраста льда, а также минеральных и химических примесей, следов биологической активности. Ну и, конечно, наше цветовосприятие зависит от физических процессов поглощения и рассеяния электромагнитных волн видимого света, что создает атмосфера Земли и, в частности, облака”, – отметили полярники.

Прозрачный лед в Антарктическом регионе – это образовавшийся морской лед, едва заметный на поверхности воды, в виде размокшей снежной каши или даже цельного покрова замерзшей пресной воды.

Белый – обычно морской или континентальный лед, который имеет множество маленьких пузырьков воздуха, оказавшихся в нем во время смерзания и запрессовки рыхлых снежинок. Пузырьки воздуха эффективно рассеивают свет, поэтому такой лед кажется матово белым или даже прозрачным на свету, если его толщина совсем маленькая.

Голубовато-синие оттенки имеют многолетние ледники. Процесс приобретения таких цветов очень длительный: ежегодно ледник увеличивается из-за выпадения и уплотнения снега. В то же время пузырьки воздуха сжимаются под тяжестью ледника и частично растворяются. В общем лед становится более прозрачным, но растворенный в нем кислород пропускает только голубой цвет, поглощая все остальные. Так, голубой свет свободно распространяется в толще ледяных глыб на расстоянии до 10 метров. Айсберги из такого льда кажутся голубее других, а в их расщелинах или пещерах можно заметить глубокий синий или даже фиолетовый свет.

Зеленый и желтый цвета может иметь лед, формируемый из морской воды с вкраплениями микроскопических водорослей (фитопланктона), раздробленных клеток морской жизни, реже – каменной пыли, богатой железом.

Черным льдом среди моряков принято называть прозрачные обломки ледников, которые в темном море выглядят полностью черными, плохо заметными, а потому представляют наибольшую опасность для судна. Это самый плотный и крепкий лед, самый старый по сравнению с другими типами. Также черными называют айсберги, образовавшиеся из основания ледника: такой лед может “собрать” со дна примеси пыли, грязи, камней, горных пород, а в Антарктике также вулканической пыли. Обычно черная нижняя часть айсберга, но когда он тает и переворачивается, она оказывается над водой. Иногда такие айсберги бывают настолько грязными, что их можно спутать с каменными скалами.

Также встречается и полосатый лед. Такие айсберги образуются из “теплых” ледников, поверхность которых часто тает и снова замерзает. Это создает слои льда разной плотности, отличающиеся количеством и размерами воздушных пузырей. После откалывания от ледника такой айсберг может неоднократно переворачиваться, поэтому исходно горизонтальные слои получают любое, в частности вертикальное положение.

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Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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