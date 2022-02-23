 

Кейт Миддлтон о реакции принца Уильяма насчет четвертого ребенка: “Он беспокоится”

23.02.2022, 13:40, Разное
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Накануне днем Кейт Миддлтон прилетела в Копенгаген с двухдневным рабочим визитом. Программа первого дня поездки была крайне насыщенной – подробнее о маршруте герцогини Кембриджской мы рассказали здесь. Одной из ее остановок был Детский музей Копенгагена. Там герцогиня встретилась с молодыми родителями, которые заняты в исследовательском проекте Understanding Your Baby (“Понимание вашего малыша”). Вместе они пообщались за одним большим столом.

Во время беседы с мамами 40-летняя Кейт, которая так же является мамой троих детей, заявила, что не прочь снова испытать радость материнства:

Я начинаю об этом (о четвертом ребенке) задумываться.

И добавила, что ее супруг, принц Уильям, всегда пугается, когда она общается с маленькими детьми. Все потому, что после таких встреч она говорит ему о желании родить еще одного наследника.

Уильям всегда беспокоится, когда я встречаюсь с годовалыми малышами. После этого я прихожу домой и говорю: “Давай еще одного”.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Познакомились они десятью годами ранее – в 2001 году, когда учились в Сент-Эндрюсском университете. Там сын принца Чарльза и принцессы Дианы и обратил внимание на Кейт. Их роман завязался много позже. 

Сейчас супруги воспитывают троих детей – 22 июля 2013 года у них родился первенец, принц Джордж, 2 мая 2015 года Кейт родила дочь, принцессу Шарлотту, а 23 апреля 2018 на свет появился принц Луи. В линии престолонаследования принц Джордж занимает третье место после своего отца, принца Уильяма, и деда, принца Чарльза.

Рождественская открытка Уильяма и Кейт, 2021 год



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