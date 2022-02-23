Сын звезды сериала “Секс в большом городе” Уилли Гарсона поздравил его с днем рождения

Пять месяцев назад, когда еще шли съемки продолжения культового сериала “Секс с большом городе”, ушел из жизни Уилли Гарсон. Актеру, которого прославила роль Стэнфорда Блэтча, на днях исполнилось бы 58 лет.

В этот день о нем вспомнили поклонники, коллеги и самый близкий человек – приемный сын Нейтен. Гарсон усыновил мальчика, когда тому было семь лет, и в день рождения приемного отца Нейтен поделился фото из семейного архива. На нем отец и еще маленький сын, которому нет и десяти лет.

С днем рождения, папа! Сильно скучаю по тебе и очень люблю, – подписал Нейтен снимок.

Уилли Гарсон с сыном Нейтеном

Уилли и Нейтен Гарсон были по-настоящему близки. Об этом говорили и друзья актера, отмечая его как очень заботливого и любящего отца. Именно Нейтен сообщил миру о неожиданной для многих смерти Уилли.

Я так сильно люблю тебя, папа. Покойся с миром. Я так рад, что разделил со мной столько приключений и смог столь много достичь. Я так горжусь тобой. Я всегда буду любить тебя. Теперь ты отправился в свое собственное путешествие. Ты всегда был самым крутым, веселым, самым умным человеком из всех, кого я знал. Никогда тебя не забуду, ты всегда со мной, – подписал приемный сын актера.

Нейтен Гарсон с актерами сериала “И просто так…”, декабрь 2021 года

Актер умер скоропостижно, из-за чего сценаристам сериала “И просто так” пришлось экстренно корректировать сюжет, переписывать ранее утвержденный сценарий. Позже, в документальном фильме о фильме Майкл Патрик Кинг, один из создателей оригинального сериала и шоураннер продолжения, рассказал, какой изначально должна была быть сюжетная линия Стэнфорда. Он признался, что по сценарию Уилли Гарсон появлялся в каждом из десяти эпизодов, а главной проблемой его героя был бы кризис среднего возраста.

Он (Стэнфорд Блэтч) был во всех 10 эпизодах. Прежде чем я узнал, что Уилли болен и не сможет закончить съемки, у Стэнфорда должен был случиться кризис среднего возраста. У Стэнфорда всегда якобы была карьера менеджера, и мы собирались исследовать тот факт, что это не карьера вовсе. А вот Энтони (Марантино, муж Стэнфорда, которого играет Марио Кантоне – ред.), все равно собирался расстаться с ним, — рассказал Майкл Патрик Кинг.

Уилл Гарсон и Сара Джессика Паркер в сериале “Секс в большом городе”