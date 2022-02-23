Скользко и страшно: блокадники Петербурга этой зимой не выходят на улицу

Блокадница Галина Николаевна Жилина, проживающая в Невском районе Петербурга, рассказала СМИ, что Смольный заботится о пожилых горожанах лишь на словах. А на деле ограничивается поздравлениями, когда этого требует случай. Этой зимой некачественная работа коммунальных служб привела к тому, что многие престарелые петербуржцы вынуждены сидеть дома.

По словам женщины, администрация Петербурга только в праздники вспоминает о блокадниках, а в повседневной жизни помощи и поддержки никакой не оказывает.

Она считает, что жаловаться и просить бессмысленно. Ведь чиновники Смольного и сами должны понимать, как тяжело приходится пожилым людям. Поэтому если помогут, то пенсионеры, конечно, будут искренне благодарны, а если нет, то, как всегда, справятся сами.

Галина Николаевна рассказала, что сама выходить на улицы боится, потому что тротуары и ступеньки очень скользкие.

Это подтвердила и дочь Екатерины Николаевны Курзаковой – блокадницы, которая живёт на Народной улице. По ее словам, в Смольном под руководством губернатора Александра Беглова просто не уважают людей, которые стойко защищали Ленинград.

«К дню снятия блокады дали карту в «Перекрёсток» на 500 рублей. А об уважении давайте не будем», – сказала дочь Екатерины Николаевны.