 

Байден странным жестом ответил на вопрос о Путине

23.02.2022, 13:25, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден отреагировал странным поведением на вопрос о том, мог ли он недооценить российского коллегу Владимира Путина.

«Могли ли вы недооценить Путина?», – спросили Байдена журналисты.

 

В ответ на это глава Белого дома усмехнулся, но ничего не ответил, и начал ковыряться в зубах.

На эту реакцию обратила внимание российская телеведущая Ольга Скабеева, она опубликовала ролик с Байденом в своем Telegram-канале.

Напомним, в ходе мероприятия 24 января Джо Байден грубо высказался о журналисте Fox News, видимо, не зная, что говорит при включенном микрофоне. Президент назвал его «сукиным сыном» за вопрос об инфляции. Позже он позвонил ему. Почти 40 конгрессменов-республиканцев после инцидента с оскорблением журналиста, попросили Байдена пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций.

Ранее Байден оговорился во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран – РФ или Германия – угрожает Украине «военным вторжением».

Во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН.

В сентябре американский лидер во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».



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