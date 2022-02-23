 

Бессмертный полк почтил память павших за Родину героев

23.02.2022, 13:25, Новости дня
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Бессмертный полк РФ почтил память героев, погибших за Родину на День защитника Отечества, памятные мероприятия прошли по всей стране, сообщили в организации.

«В День защитника Отечества к мемориалам и памятникам россиянам, погибшим за Родину, несут цветы. 23 февраля мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей страны, тех, благодаря которым мы вот уже три четверти века живем под мирным небом. Мы отдаем дань памяти нашим отцам, дедам и прадедам, спасшим мир от нацизма в годы Великой Отечественной войны, и выражаем признательность их детям, внукам и правнукам, которые защищали Отчизну в послевоенные годы и продолжают сейчас крепить обороноспособность России», – говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первыми почтили память защитников Отечества на Дальнем Востоке, в Петропавловске-Камчатском. Представители регионального отделения Бессмертного полка России, ветеранских сообществ и патриотических организаций возложили цветы к стеле «Город Воинской Славы».

В городе Волхове Ленинградской области активисты регионального отделения Бессмертного полка РФ провели возложение цветов к памятнику россиянам, принимавшим участие в локальных военных конфликтах за пределами нашей Родины.

В Новгородской области в поселке Батецкий, где летом 1941 года выстояли бойцы Первой Кировской дивизии народного ополчения, и на мемориальном комплексе «Вечный огонь» Чудовского муниципального района юнармейцы и участники Бессмертного полка РФ возложили цветы в память о павших героях.

В городе Химки к памятнику «Подвиг милосердия», посвященному фронтовым медсестрам, возлагали венки и нести букеты гвоздик юные волонтеры регионального отделения Бессмертного полка РФ в Московской области.

В Тверской области торжественные мероприятия проходили в Калининском районе, Вышневолоцком городском округе и областном центре. Представители регионального отделения Бессмертного Полка РФ и других общественных организаций, жители городов и районных центров отдали дань уважения всем солдатам, не вернувшимся с войны, всем, кто погиб в боях и не дожил до сегодняшнего дня.

Торжественное возложение цветов к Вечному огню в Парке Победы в Саратове провели члены регионального отделения Бессмертного полка РФ и кадеты казачьих классов. Участники мероприятия душевно поздравили друг друга с Днем защитника Отечества и пожелали всем здоровья, счастья и мирного неба над головой.

Активисты регионального отделения движения Бессмертный полк РФ в Белгородской области возложили цветы в Сквере Памяти, где установлен памятный знак жертвам фашизма. Фигуры на памятнике размещены так, словно они «зависли» в воздухе между жизнь и смертью. В годы войны здесь было замучено более двух с половиной тысяч советских граждан.

«23 февраля – это праздник мужества, это день, когда мы славим доблесть воинов, склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь за Отчизну. Цветы сегодня – это наше уважение к каждому, кто воевал и работал в тылу, к каждому, кто отчаянно сражался с врагами, с усталостью, с отчаянием, боролся и верил в победу», – сказала руководитель регионального отделения Бессмертного полка РФ в Белгородской области Людмила Цапкина.

Также участники регионального отделения возложили цветы на Братской могиле советских воинов в городе Строителе Яковлевского городского округа Белгородской области.

Торжественная церемония у Вечного огня на Мемориале Победы прошла в Красноярске. В ней приняли участие представители администрации Красноярского края и города Красноярска, активисты регионального отделения Бессмертного полка России, других общественных организаций края.

В Благовещенске на площади Победы члены штаба регионального отделения Бессмертного полка РФ в Амурской области возложили цветы к памятнику воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и минутой молчания почтили память погибших защитников Родины. Сопровождали мероприятие рота почетного караула и военный оркестр. В мероприятии принял участие губернатор Амурской области.

Торжественный митинг состоялся в Парке Победы города Абакана. «В Хакасии крепки традиции патриотизма, прочна связь между народом и армией. Мы гордимся боеспособностью нашей армии, выучкой офицеров и отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием», – сказала руководитель исполкома регионального отделения Бессмертного полка РФ в Республике Хакасия Ирина Бугаева.

Минутой молчания у монумента воинам-интернационалистам, погибших при исполнении воинского долга, почтили память наших солдат в городе Ангарске Иркутской области. Руководитель исполкома регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Иркутской области Светлана Минеева поздравила всех защитников Родины с праздником и отметила, что защищать свою страну можно не только с оружием в руках. Первейший долг и дело чести каждого представителя сильного пола – быть опорой для своих родных и близких, помнить об этом.



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