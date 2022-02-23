Названа причина смерти актера Вавилова

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23.02.2022, 13:25, Новости дня
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Народный артист РФ Олег Вавилов, по предварительным данным, скончался из-за онкологического заболевания, сообщил источник в медицинских кругах.

«По предварительным данным, причина смерти Олега Михайловича – онкологическое заболевание», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, народный артист России, актер театра и кино Олег Вавилов скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни.



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