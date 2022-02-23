“Выкупайте просадку!”: блогер Илья Варламов дал инвестиционные рекомендации частным инвесторам

Известный блогер Илья Варламов опубликовал сегодня в сервисе Twitter комментарии относительно произошедшего за последние несколько дней обвала российского фондового рынка.

По словам блогера, к нему обратились многие частные инвесторы с вопросом, что им теперь делать.

“Очень радует, что инвесторы не стали слушать доморощенных инвестиционных аналитиков с их несбывающимися прогнозами и обратились ко мне. Все-таки я не новичок на рынке и имею большой опыт торговли и финансовых рекомендаций”, – отметил блогер.

По словам Варламова, он верит в российский рынок и считает текущий момент уникальным для входа в длинные позиции.

“Главный совет: выкупайте просадку! Сейчас российские акции безумно дешевы, отличный момент зайти по низким мультипликаторам. Я сам только что вложился в Сбер, VK и ВТБ, что и вам всем советую. Через год удвою свои вложения. Запомните этот твит!” – говорится в другом его сообщении.

—