Скандалы: Власти Петербурга «маскируют» позитивной повесткой проблемы в городской системе здравоохранения

Вчера в ходе заседания городского правительства губернатор Санкт-Петербурга поручил увеличить объемы плановой помощи больным

Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Также Александр Беглов заявил, что городская система здравоохранения быстро смогла перестроиться на работу в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки с коронавирусом нового типа. Однако никуда не девшиеся огромные очереди в поликлиниках, нехватка медперсонала и оборудования для проведения компьютерной томографии (КТ) противоречат утверждению главы региона.

«Наша система здравоохранения быстро сумела перестроиться на работу в условиях эпидемических подъемов. В период спада заболеваемости жизненно важно оперативно возвращать стационары к работе по основному профилю», — сказал губернатор.

Приход в Петербург нового штамма «омикрон» вскрыл множество проблем в системе здравоохранения и показал неготовность городских властей оперативно принимать важные для всех петербуржцев решения на фоне стремительного роста числа заболевших COVID-19. Так, еще в январе жители Северной столицы массово начали жаловаться на большие очереди на прием к терапевту и ПЦР-тестирование. Вместо поиска выхода их сложившейся ситуации с дефицитом врачей в поликлиниках в Смольном выпустили рекомендацию для «легких больных» самостоятельно посещать медицинские заведения и не дожидаться приезда врача на дом. В результате это лишь спровоцировало всплеск заболеваемости коронавирусом.

Помимо нехватки медиков в Петербурге по-прежнему недостаточно аппаратов для проведения КТ-обследования горожан с ковид и подозрением на заболевание. В городском Комитете по здравоохранению при этом заключили ранее контракты с сервисами такси для перевозки граждан соответствующими симптомами в медучреждения для прохождения компьютерной томографии. На это из бюджета Северной столицы было выделено 7,1 млрд рублей, однако данная услуга остается невостребованной.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с COVID-19 в Санкт-Петербурге с начала текущего года на амбулаторное звено легла большая нагрузка. В поликлиниках многие врачи находились на больничном с коронавирусом, а те, кто оставался принимать больных оказались в непростой ситуации. При этом в горадминистрации несколько месяцев задерживали медикам выплаты надбавок за работу с ковид-пациентами, что грозило массовым увольнением специалистов. В Смольном же ссылались на то, что соответствующее постановление о выделении средств «зависло» на этапе согласования.

Нехватку кадров в медучреждениях Петербурга городские власти решили компенсировать за счет привлечения волонтеров. Однако эта инициатива никак не решала имеющуюся проблему в системе здравоохранения. Более того, большинство добровольцев работали на безвозмездной основе — по данным СМИ, многих студентов медицинских вузов и вовсе принудили, пригрозив отчислением в случае отказа.