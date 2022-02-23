Мнение: Восстановление территориальной целостности

Кремль и ДНР-ЛНР заключили после признания договоры о взаимной помощи, включая военную. На основании этих договоров Путин может вводить войска на их территорию, минуя разрешение Совета Федерации — просто потому, что ратификация договоров в парламенте подразумевает любые военные упражнения на территории договаривающихся сторон без особого разрешения.

Тем не менее, вчера разрешение на использование войск за рубежом было истребовано и получено. Сенаторы, как обычно, не стали вдаваться в подробности. Их дело маленькое, сказано нажать кнопки, значит, надо жать. Парламент — это не место для дискуссий, мы же помним.

Вопрос логичный — за каким рубежом Путин истребовал применение войск? Либо это очередная угроза?

Если угроза, то она выглядит понятной: вчера же было заявлено, что под территорией ДНР-ЛНР понимается территория соответствующих областей по состоянию на 14 год. Часть которых неподконтрольна Донецку и Луганску. Опять же вчера было заявлено, что Минский процесс себя исчерпал, а именно он фиксировал территории по линии разграничения.

Вывод вроде бы понятен: речь идет об угрозе «восстановления территориальной целостности» республик. Для того и разрешение на ввод войск — но уже не в нынешние ДНР-ЛНР, а непосредственно на украинскую территорию. Для «восстановления». Ну, а там, как сказал Путин — всяко бывает. Военные действия, сами понимаете. Заблудится пара-тройка танковых корпусов, выйдет к Днепру и все такое.

Правда, тут как всегда, есть закавыка — за 8 лет оборона с обеих сторон по периметру линии фронта достаточно укрепилась. И прорывать ее с территории ДНР даже при участии российских войск — дело непростое. А то и совсем невозможное, разве что с применением разных спецбоеприпасов. Правда, теперь есть возможность войти на «освобождаемые» территории непосредственно из России. И линия Яценюка (если она, конечно, в природе существует) никого не остановит.

Пока всё это, понятно, угроза. Но вполне реальная, в особенности в ситуации, когда решения принимаются на иррациональном уровне. Который вообще не моделируется — как можно моделировать короткие замыкания в мозгу пациента? А там, похоже, коротит по всем линиям.

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