 

В ЦАР поддержали решение Путина о признании независимости ЛДНР

23.02.2022, 12:55, Разное
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Глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера полагает, что благодаря решению президента РФ Владимира Путина о признании независимости ЛДНР удастся остановить насилие.
Об этом центральноафриканский лидер заявил в беседе с РИА Новости.

«Я думаю, что это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия. Согласно нашему анализу, это решение направлено на сохранение жизни людей. Это решение поддерживается многими, потому что оно направлено на то, чтобы избежать насилия и потерю человеческих жизней», — пояснил Туадера.

Центральноафриканский народ не понаслышке знает о последствиях посягательства на суверенитет страны. Год назад страна подверглась попытке госпереворота, который привел к хаосу по всей республике. Остановить радикалов удалось благодаря поддержке российских инструкторов, которых западные СМИ в публикациях называют «ЧВК Вагнера». Россияне помогли повысить эффективность центральноафриканской армии.

Решение Путина уже поддержали Сербия, Сирия, Южная Осетия и Абхазия. Туадера уверен, что многие государства выскажутся в поддержку российского лидера и признают независимость самопровозглашенных республик.



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