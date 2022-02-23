Климат Земли рекордно изменился за последние 24 тысячи лет

Ученые выяснили, что температура на Земле изменяется с небывалой скоростью. Природа не сможет быстро адаптироваться к новому климату.

Специалисты из Аризонского университета смоделировали изменения климата Земли и выяснили, что повышение температурного показателя побило рекорд за 24 тысячи лет. По словам доцента Джессики Тирни, глобальное потепление наступает с небывалой скоростью. Сейчас климат меняется примерно так же, как и во времена ледникового периода в Евразии и Северной Америке.

Аризонские исследователи доказали, что повышенная концентрация парниковых газов стала толчком для изменения температуры планеты после ледникового периода. Такая тенденция наблюдается уже 10 тысяч лет. Кроме того, климат Земли за последние 150 лет изменился намного больше, чем за период в 24 тысячи лет. Ученые из Американской ассоциации развития науки выражают опасение, что флора и фауна не успеет приспособиться к таким быстрым изменением.

Для моделирования трансформации климата исследователи использовали образцы осадочных пород из разных мест. В их составе были панцири морских обитателей, которые существовали в период последнего ледникового максимума. Климатологи провели измерение изотопов кислорода в некоторых слоях осадочных пород и изучили объемы различных макроэлементов и органических молекул. Большое число образцов помогло специалистам проследить изменения климата и получить данные о средней температуре Земли на каждом континенте.

Источник: pobedarf.ru