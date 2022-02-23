 

SvD – признание ЛНР и ДНР не обязательно означает, что Украину ждёт полномасштабное вторжение

23.02.2022, 12:25, Новости дня
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Хотя ввод российских войск на территорию ЛНР и ДНР Украина однозначно воспримет как агрессию, она попытается избежать столкновений с Москвой, чтобы не дать ей повода для полноценного нападения, пишет Svenska Dagbladet со ссылкой на ряд шведских экспертов. По их мнению, возможны два варианта: либо конфликт в Донбассе будет заморожен, либо Москва воспользуется этими регионами как плацдармом для вторжения.


AP

Президент РФ Владимир Путин подписал документ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик на востоке Украины, а также отдал приказ о начале так называемой миротворческой операции в районах под контролем повстанцев, пишет Svenska Dagbladet.

Аналитик Центра восточноевропейских исследований Шведского внешнеполитического института Якоб Хеденскуг считает, что «Украина любой ценой попытается сделать так, чтобы не было новых столкновений» с российскими войсками в то время, как они пересекают границу.

«Ввод Россией дополнительных войск на свою территорию Украина воспримет как агрессию. Это эскалация конфликта, однако нельзя с уверенностью сказать, что Украина даст на это военный ответ, так как тогда у РФ будет повод для нападения, который ей так нужен», — полагает он.

При этом Хеденскуг отметил, что Москва может заставить своих союзников по ОДКБ принять участие в так называемой миротворческой операции, чтобы создать видимость, что речь идёт не о российской операции.

«Я вижу два пути развития событий: либо РФ отправит силы в повстанческие районы, чтобы заморозить конфликт, либо она воспользуется Донецком и Луганском в качестве плацдарма для нападения на другие регионы Украины», — отметил эксперт.

Глава проекта по РФ в Шведском институте оборонных исследований Каролина Вендил Паллин уверена, что признание независимости ДНР и ЛНР означает, что РФ укрепляет над этими образованиями свою власть. «При желании РФ может заключить двусторонние соглашения с Донецком и Луганском. В этих районах можно, например, развернуть российскую военную базу», — отметила она.

Что же касается признания Россией ДНР и ЛНР, то вопрос в том, как будут определены границы этих регионов. В частности, по словам Паллин, в Конституции республик есть пункт о том, что в их состав входят территории на момент принятия документа в мае 2014 года. Однако уже в июле 2014 года эта площадь заметно сократилась.

При этом эксперт полагает, что Донецк и Луганск РФ аннексировать не будет, удовлетворившись скорее признанием автономии регионов. Если всё так и случится, то Москва поступит так же, как и с отколовшимися после 2008 года от Грузии Южной Осетией и Абхазией.

Если РФ аннексирует Донецк и Луганск, то ей придётся взять на себя полную ответственность за их жителей, выплачивать пенсии и нести все расходы по восстановлению этих районов. «По мнению ряда политологов, РФ очень хотела бы иметь сферу влияния, но заплатить за неё как можно меньше», — объяснила Паллин.

Старший научный сотрудник Шведского внешнеполитического института Мартин Крагх отмечает, что признание Путиным двух отколовшихся от Украины районов — это «крупное» событие. «Это самое крупное изменение с момента аннексии* Крыма в 2014 году», — напомнил он.

По его мнению, признание ДНР и ЛНР приведёт к тому, что РФ в открытую нарастит своё военное присутствие в регионе. «Это значит, что мы получили постоянный тлеющий конфликт в этой области, и он, судя по всему, в обозримом будущем не закончится», — подытожил он.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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