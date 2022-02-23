 

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Лондон

23.02.2022, 12:25, Новости дня
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Россия может лишиться права на проведение финала Лиги чемпионов — 2022 на фоне обострения украинского кризиса из-за признания президентом страны Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР, передаёт Daily Mail. Предполагается, что в подобном случае новым местом проведения финала может стать лондонский стадион «Уэмбли».


Twitter/ Газпром Арена

Россию могут лишить права проведения финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 в случае вторжения страны на Украину, пишет Daily Mail.

Как напоминает издание, финальный матч турнира должен состояться на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 28 мая. Однако руководство УЕФА может быть вынуждено искать новое место его проведения на фоне возросшей напряжённости после признания президентом РФ Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР. Отмечается, что в случае нападения на Украину у организаторов и вовсе «может не остаться другого выбора», кроме как перенести финал Лиги чемпионов.

В понедельник Путин объявил о введении «миротворческих» сил в ДНР и ЛНР, что привело к «росту озабоченности» относительно вторжения России, о неизбежности которого неоднократно предупреждали на Западе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение Путина признать «две сепаратистские украинские республики» является нарушением международного права, а также «дурным предзнаменованием» и «плохим знаком» того, что события развиваются в неправильном направлении.

По сообщениям источников, в УЕФА пристально следят за развитием событий вокруг российско-украинского конфликта, чтобы разработать план действий на случай непредвиденных обстоятельств.

При этом новым местом проведения финала может стать лондонский стадион «Уэмбли», особенно в том случае, если в финал выйдут две английские команды. По данным Daily Mail, проведение финала Лиги чемпионов может принести выбранному городу финансовую прибыль в размере более £60 млн.

В прошлом году финальную игру между «Челси» и «Манчестер Сити» перенесли из Стамбула в Порту, так как из-за ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавируса, Турция была внесена в «красный список» стран для путешествий британцев, что не позволило болельщикам приехать в Стамбул.



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