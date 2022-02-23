Собянин подписал распоряжение о выплате ветеранам матпомощи к годовщине Победы

Деньги получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, которые проходили службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 года, а также награжденные медалью “За оборону Ленинграда”.

Кроме того, выплаты получат те, кто в годы ВОВ стал инвалидом с детства в результате ранения, контузии или увечья, участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы погибших на фронте военнослужащих, награжденные знаком “Почетный донор СССР” граждане, бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, труженики тыла и те, кто родился до 31 декабря 1931 года.