 

Певица Мила Нитич стала ведущей шоу на украинском канале

23.02.2022, 12:18, Новости дня
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В анонсе отмечается, что первый выпуск передачи с участием певицы выйдет в эфир 1 марта. Соведущим певицы стал Александр Лукьянченко. 

https://www.facebook.com/Inter.ua/posts/5617825251566270

Контекст:

Мила Нитич (настоящее имя – Людмила Нитичук) родилась в 1990 году в Хмельницкой области. Сотрудничество певицы с продюсером Владимиром Бебешко началось после ее выступления в проекте “Шанс”.

В 2011 году Нитич принимала участие в финале нацотбора на “Евровидение” с песней Goodbye, заняв 20-е место. Вторая попытка, предпринятая в 2017 году, завершилась поражением – Нитич выступила во втором полуфинале нацотбора с песней Mystery, заняв шестое место.

В декабре 2019 года Мила Нитич заявила о прекращении сотрудничества с Бебешко после 10 лет совместной работы. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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